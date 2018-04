Canon hat die Entwicklung eines Hybrid-Bildstabilisators bekanntgegeben, der sowohl Neigungs- wie Auf- und Ab-Bewegungen der Kamera korrigieren kann. Die neue

Canon hat die Entwicklung eines Hybrid-Bildstabilisators bekanntgegeben, der sowohl Neigungs- wie Auf- und Ab-Bewegungen der Kamera korrigieren kann. Die neue Technologie soll erstmals in Wechselobjektiven noch vor Ende dieses Jahres eingeführt werden. Die neue Vertikal-Stabilisierung bietet laut Canon Vorteile vor allem bei Nahaufnahmen und großen Abbildungsmaßstäben.Für die Erkennung der Neigung ist ein Winkelgeschwindigkeits-Sensor zuständig, während ein Beschleunigungs-Sensor die Vertikalbewegung erkennt. Neue Algorithmen sollen die Information beider Sensoren zu einer verbesserten Stabilisierung koordinieren. Canon will die neue Entwicklung möglichst schnell und in möglichst vielen Produkten zum Einsatz bringen.www.canon.com/news/2009/jul22e.html