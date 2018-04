Profihändler Calumet bietet im Oktober ein Hasselblad-Kamera- und Phocus-Software-Training an fünf deutschen Standorten an. Die Tagesseminare vermitteln

Profihändler Calumet bietet im Oktober ein Hasselblad-Kamera- und Phocus-Software-Training an fünf deutschen Standorten an. Die Tagesseminare vermitteln Knowhow zum H3DII DSLR-Kamera-System mit Objektiven, Gehäuse und Digitaleinheit sowie zur RAW-Konverter, Bildverarbeitungs- und Workflow-Software Phocus by Hasselblad. Die Seminargebühr beträgt 179 Euro, die Zahl der Plätze ist begrenzt und daher eine Anmeldung erforderlich. Termine: München: 5. Oktober Essen: 14. Oktober Düsseldorf: 26. Oktober Berlin: 27. Oktober Hamburg: 29. Oktober

