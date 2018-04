In einem von California Sunbounce gesponserten Video-Wettbewerb haben Fototalente bis zum 30 November die Möglichkeit, Ihre Begabungen und Fähigkeiten in Form

In einem von California Sunbounce gesponserten Video-Wettbewerb haben Fototalente bis zum 30 November die Möglichkeit, Ihre Begabungen und Fähigkeiten in Form eines kurzen Videos vorzustellen. Die Aufgabe besteht darin, in dem Kurz-Video die Möglichkeiten des Umgangs mit reflektiertem Licht möglichst eindrucksvoll zu demonstrieren. Art der Lichtquelle und des Reflektors spielen dabei keine Rolle. Informationen zu Teilnahmebedingungen und Preisen finden sich auf der englischsprachigen Webseite. www.squeezethelime.com/bounce-competition/