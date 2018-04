Buffalo zeigt Design-USB-Stick-Serie mit Sliderhandy-Allüren

Der Experte für Speichersysteme Buffalo hat am Mittwoch in Japan einen neuen USB-Stick vorgestellt, der sich ähnlich wie ein "Slider-Handy" aufschieben lässt.

Dank Slider-Funktion kommt der in Japan neu vorgestellte Speicherstick der "RUF2-AG"-Serie ganz ohne Verschlusskappe aus. Den USB-Stick gibt es laut Hersteller in zwölf verschiedenen Ausführungen in den Kapazitäten 4, 8 und 16 Gigabyte und den vier Farben Schwarz, Silber, Blau und Weiß. Eine "TurboUSB"-Funktion soll laut Hersteller gegenüber der herkömmlichen USB-2.0-Technologie eine um bis zu 19 Prozent höhere Datenübertragungsrate erreichen. Buffalo gibt Ende September als Datum für die Markteinführung an. Zu den Preisen äußerte sich der Hersteller bisher noch nicht.