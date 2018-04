Buffalo will mit IT-Distributor seine Marktpräsenz in Europa ausweiten

Der japanische Multimedia- und Speicher-Gerätehersteller Buffalo Technology strebt eine höhere Verfügbarkeit seines Produkt-Portfolios in Europa an. Zu diesem Zweck kooperiert Buffalo ab sofort mit dem IT-Distributor Asbis Enterprice Plc..

Buffalo Technology gilt in der IT-Branche als einer der namhaften Unternehmen bei Design, Entwicklung und Herstellung von Speicher-, Multimedia- und kabellosen Netzwerk-Systeme. Die Firma Asbis Enterprice Plc. zählt sich selbst mit 33 Depots in 26 Ländern zu einem der führenden IT-Distributoren und ist spezialisiert auf den Vertrieb von IT-Komponenten und Peripherie. Das Unternehmen bietet seine Servicedienstleistung von Mittel- und Osteuropa, über das Baltikum, bis zur Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) und Nord Afrika an.

Andreas Arndt, Sales Director Central Europe bei Buffalo Technology begründete die Allianz mit Asbis mit den Worten: "In den letzten Jahren haben wir im Bereich Speicherlösungen - sowohl für Netzwerke, als auch direkt - bei klein und Mittelständischen Unternehmen, aber auch bei privaten Verbrauchern einen exponentielles Wachstum erfahren. Unser Ziel ist es, unsere Distribution in Europa weiter zu stärken. Mit der Channel-Expertise von Asbis Enterprice wird es uns möglich sein, unsere Marktführerschaft noch weiter auszubauen."