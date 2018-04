Buch-Neuerscheinung: Männerspielsachen

Technik-Autor Stefan Schickedanz feiert sein Debüt als Buchautor. Der Titel: "Männerspielsachen: Von Aggregaten, Armbanduhren und Actionsport".

Mit Interviews, Tests und auch Berichten hat sich Technik-Autor Stefan Schickedanz einen Namen gemacht - bei Spiegel Online, Audio, Men's Health, HomeVision und auch dem PC Magazin. Jetzt feiert er sein Debüt als Buchautor. Der Titel: "Männerspielsachen: Von Aggregaten, Armbanduhren und Actionsport".

Stefan Schickedanz jongliert in "Männerspielsachen" mit einer Vielzahl an Themen - vom Rallye-Training mit Uwe Nittel über Reflexionen zu einem PC-Virus bis hin zu einem "Benzingespräch" mit dem Popstar Smudo. Vor allem aber geht es dem Autor um die Männer hinter den Spielsachen, darunter Modeschöpfer Willy Bogner oder auch den Astronauten Norman E. Thagard. Sie bringt er in den Mittelpunkt, sie alle "bekennen sich zu ihren typisch männlichen Macken"...

"Männerspielsachen: Von Aggregaten, Armbanduhren und Actionsport" (ISBN: 978-3-941404-46-5) von Stefan Schickedanz ist ab sofort im Buchhandel verfügbar, der Preis beträgt 14,90 Euro. Das Buch ist im Acabus Verlag erschienen.

Aus dem Inhalt:

Der Tag, als die Erde beinahe stillstand Reflexion zu einem PC-Virus 13 Children of the Evolution Erlebnisse vom Rallye-Training mit Uwe Nittel 19 Vom Rapper zum Racer Benzingespräch mit Smudo 29 Hard Drive PlayStation-Simulation vs. Nordschleife mit Rennfahrer Robert Lechner 37 Eine Frau sieht rot Portrait einer Ex mit Oldie 43 Lautstark im Weltraum Ein Tag mit Astronaut Norman E. Thagard 57 Space Invaders Grundig meets Bose: Reise in die Vergangenheit des Raumklangs 65 Wende einer Dienstfahrt Zum schnellesten Sound-Check mit über 300 km/h auf der Autobahn 73 Rotor Head Besuch bei Jochen Räke (Transrotor) 79 Wie kommt die Jungfrau zu HiFi? Duett mit Frauenforscherin Dr. Christa Oppenheimer 87 Der Uhr-Typ Portrait Helmut Sinn (Guinand) 97 Raser on the Rocks Der ultimative Kick im Eiskanal 103 Film it like Bogner Tipps vom Ski-Profi Willy Bogner 117 Last Minute Journalismus Besuch bei Ivor Tiefenbrun (Linn) 127 E-Mails von Dir Urform eines Skandal-Reports 137 Was Männer denken Chat mit einer Bestsellerautorin 147 Der Autor: Daten und Messwerte 149