Mit dem schwarzem Acrylglasdesign soll der DigiFrame 88 Eleganz versprühen. Der digitale Bilderrahmen hat ein 8-Zoll-Display mit einer Auflösung von 800 x 600 Bildpunkten (4:3) und lässt sich wahlweise am Gerät oder via mitgelieferter Fernbedienung steuern. Der Braun DigiFrame 88 hat eine Auto-Start-Funktion, so dass er mit der Diashow von JPEG-Bildern beginnt, sobald er am Stromnetz ist. Der integrierte Kartenleser kann die gängigen Kartenformate aufnehmen. Die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte Netzteil. Der Braun DigiFrame 88 soll für 140 Euro über die Ladentheke gehen. www.braun-phototechnik.de