Braun DigiFrame 1560: Digitaler Bilderrahmen mit 38 Zentimeter Bilddiagonale

Der Spezialist für Foto- und Präsentationstechnik Braun hat am Mittwoch einen neuen digitalen Bilderrahmen mit einer Diagonalen von 15 Zoll vorgestellt. Der schwarze Holzrahmen hat ein Gigabyte internen Speicher und kann Bilder sowie Videos wiedergeben.

Der Spezialist für [ext: www.braun-phototechnik.de ]Foto- und Präsentationstechnik Braun[/ext] hat am Mittwoch einen neuen digitalen Bilderrahmen mit einer Diagonalen von 15 Zoll vorgestellt. Der schwarze Holzrahmen hat 1 GByte internen Speicher und kann Bilder sowie Videos wiedergeben.

Der digitale Bilderrahmen DigiFrame 1560 bietet mit seiner Diagonalen von 15-Zoll (38,1 Zentimeter) und einer Auflösung von 1024 x 768 Pixeln die passenden Rahmenbedingungen um Bilder hochauflösend darzustellen. Neben Fotos kann der DigiFrame 1560 auch Bewegtbilder in Form von Motion JPEGS oder AVI-Videos wiedergeben. Dank der zwei integrierten Lautsprecher können Videos mit Ton oder auch MP3-Songs abgespielt werden. Alle wichtigen Funktionen sind direkt am Gerät zu steuern oder mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung. Bild-, Video- und Tonmaterial nimmt der Bilderrahmen in Form von Speicherkarten, verschiedenster Typen wie Compact Flash (CF), Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick/Pro/Duo (MS), sowie vom USB-Stick auf. Das eingelesene Material kann im internen - 1 GByte großem - Speicher abgelegt werden.

Anzeige

Der Braun DigiFrame lässt sich sowohl im Querformat als auch im Hochformat verwenden und beherrscht benutzerfreundliche Funktionen wie Diashows mit verschiedenen Wiedergabeeffekten, sowie automatisches Drehen und Zoomen der Bilder.

Technische Daten

- PC-unabhängiger, digitaler Bilderrahmen im schwarzen Holzrahmen - 15-Zoll-LCD - Auflösung 1024 x 768 (4:3) - IR-Fernbedienung - benutzerfreundliche OSD-Bildschirm-Menüführung - Interner 1 GB Speicher - Kartenlesegerät für CF-, SD-, MMC-, Memory Stick/PRO/Duo/PRO Duo - USB-Speichersticks - Wiedergabeformate: JPEG, Motion JPEG, MPEG 1/2/4 und MP3 - Diaschau-Funktion mit Wiedergabeeffekten und -zeiten - Zoom-Funktion, Bilder drehen, Helligkeits-, Kontrast-, Farbtoneinstellung - zwei Lautsprecher - Uhr/Kalender-Funktion

Die Abmessungen des Braun DigiFrame 1560 betragen 389 x 310 x 40 mm. Der Rahmen wiegt 2,1 Kilogramm und wird über ein Netzteil mit Strom versorgt. Das Gerät ist ab sofort für 399 Euro im Handel, Mehrwertssteuer inklusive.