Mit dem 1-for-All plus bietet Braun für 50 Euro ein universelles Schnell-Ladegerät mit integriertem LC-Display im Gerät für die meisten Lithium-Ionen-, Lithium-Polymer- sowie auch NiMH-Akkus in den Größen AA und AAA an.

Die Anpassung an die speziellen Kameraakkus erfolgt über verschiebbare Kontaktstifte mit automatischer Plus-/Minus-Pol- und 3,6 oder 7,4 Volt-Erkennung. Das einfach zu bedienende Gerät misst und zeigt beim Einsetzen eines Akkus die vorhandene Restkapazität auf dem LC-Display ebenso an wie beim Laden die erreichte Kapazität in Prozent und als Graphik.

www.braun-phototechnik.de