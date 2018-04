Highend-iPod-Lautsprecher für 600 US-Dollar

Bose zeigt SoundDock 10 mit iPod-Dock - Highend-Sound für 600 US-Dollar

Der Spezialist für Soundsysteme Bose hat am Dienstag in den USA (Ortszeit) das neue SoundDock 10 vorgestellt. Das "Digital Music System" soll Musik vom iPod in audiophile Ohren bringen.

© www.bose.com Bose SoundDock 10

Das neue "Digitale Music System" von Bose soll trotz kleinster Abmessungen von 22 x 43 x 24 Zentimetern und einem Gewicht von 8,4 Kilogramm großen Sound, den man sonst nur von komplexen Stereoanlagen kennt, ausgeben. Dank mehrerer Audio-Eingängen lassen sich, neben iPhone oder iPod, für die ein eigenes Dock in der Frontpartie des SoundDocks vorgesehen ist, auch MP3- und andere Media-Player mit dem Bose-System verbinden. Im Dock eingesteckte Geräte sollen laut Hersteller geladen werden, auch wenn diese sich gerade im Wiedergabemodus befinden. Das Bose SoundDock 10 bietet einen Ausgang um die Videosignale von Filmen, die auf einem Apple-Player gespeichert sind, auf dem Fernseher auszugeben. Dank dem optional erhältlichen Bluetooth-Adapter soll das neue SoundDock auch Musik wiedergeben, die es kabellos von bluetooth-fähigen Geräten empfangen soll. Im Lieferumfang des Bose-Systems befinden sich eine Fernbedienung und ein 3,5-Millimeter-Klinkenstecker zum Anschluss von DVD/CD-, MP3-Player oder anderen Audiogeräten. Laut Hersteller ist das System kompatibel mit den gängigen Apple-Player, eine Liste der unterstützen iPods und iPhone finden Sie hier. In den USA ist das Bose SoundDock 10 ab sofort für 599,95 US-Dollar zu bestellen, der optional erhältliche Bluetooth-Adapter kann für 149 US-Dollar der Bestellung hinzugefügt werden. In den Bose-Shops ist das System ab 21. September erhältlich. Wann das System in Deutschland in die Läden kommt, steht derzeit noch nicht fest. Bose Deutschland macht derzeit auf seiner Website auf fünf Produktneuvorstellungen aufmerksam, die jeweils Montags, beginnend mit dem 28. September vorgestellt werden sollen. Anzeige

Bildergalerie Galerie TV & Video Bose SoundDock 10 Bose SoundDock 10