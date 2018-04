Blu-ray vs. HD DVD: Vorentscheidung im Formatstreit

Der US-Medienkonzern Warner Bros. veröffentlicht Videos künftig nur noch auf Blu-ray Disc. Die bisherige Praxis, Filmtitel sowohl auf herkömmlichen DVDs, Blu-ray als auch dem Konkurrenzformat HD DVD auf den Markt zu bringen, werde im Mai dieses Jahres aufgegeben.

Der US-amerikanische Medienkonzern Warner Bros. veröffentlicht Videos künftig nur noch auf Blu-ray Disc. Das teile das Unternehmen teilte am Freitag in New York mit. Die bisherige Praxis, Filmtitel sowohl auf herkömmlichen DVDs, Blu-ray als auch dem Konkurrenzformat HD DVD auf den Markt zu bringen, werde im Mai dieses Jahres aufgegeben.

Dann plant Warner Bros., neue Titel zeitgleich auf DVD und Blu-ray Disc zu veröffentlichen. Als Grund für die Abkehr von der HD DVD nennt das Unternehmen den Wunsch der Verbraucher nach einem einheitlichen Disk-Format für HD-Inhalte.

Die bisher zwei Formate Blu-ray und HD DVD hätten zur [int:article,3926]Verwirrung[/int] der Verbraucher geführt und die Verbreitung von High Definition auf dem Massenmarkt verhindert, sagte Kevin Tsujihara, Präsident der Warner Bros. Home Entertainment Group. Jetzt hätten sich die Kunden klar für Blu-ray entscheiden, so dass die Unterstützung dieses Formats der richtige Weg sei, um das Unterhaltungserlebnis Blu-ray vielen Verbrauchern zugänglich zu machen.

HD DVDs aus zwei Hollywood-Studios

Nach dem Wechsel von Warner Bros. ins Blu-ray-Lager vermarkten nur noch Paramount und Universal ihre Videos auf HD DVDs. Bei Videoverkäufen hat Warner Bros. in den USA einen Marktanteil von 18 bis 20 Prozent, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. Blu-ray Disc gibt es dagegen von unter anderem 20th Century Fox, Disney, MGM und Sony.

Auf der Hardware-Seite stehen Intel, Microsoft, NEC und Toshiba (HD DVD) Herstellern wie Apple, Dell, Panasonic, Philips und Sony aus der Blu-ray-Fraktion gegenüber. Unternehmen wie Acer, HP und Samsung gehören beiden Lagern an.

