Zunächst freuten sich die Fans, dass der "Gladiator" Ende letzten Jahres noch rechtzeitig auf Blu-ray veröffentlicht wurde, um ihn als Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen zu können. Und dann - dann hatte man die Bescherung, weil die gesichtete Bildqualität deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb. Nach etlichen Gerüchten um eine eventuelle Neuauflage gab es der Filmverleih Universal Pictures nun am Dienstag offiziell bekannt, dass das Helden-Epos ab 6. Mai 2010 erneut in die Arena steigt - mit vielen Extras und hoffentlich bestmöglicher Bildqualität.

Ridley Scotts Sandalenspektakel mit Russel Crowe, Joaquin Phoenix, Ralf Möller und Connie Nielson in den Hauptrollen kommt wieder mit vielen Stunden Bonusmaterial, verteilt auf zwei Blu-ray-Discs. Der Film selbst liegt in einer Extended-Special-Edition vor, die 17 Minuten länger ist als die Kino-Fassung.

Kurzer Handlungsabriss zu "Gladiator"

Im antiken Rom schreibt man das Jahr 180 nach Christus. Der siegreiche General Maximus (Russel Crowe) ist der Liebling des Kaisers Marcus Aurelius, und der Herrscher will den mutigen Kriegsherrn sogar zu seinem Nachfolger bestimmen. Seinem eigenen Sohn Commodus (Joaquin Phoenix), der sich mit Vorliebe an grausamen Gladiatorenkämpfen ergötzt, traut der Kaiser das schwierige Amt nicht zu. Als der machtbesessene Commodus das erfährt, tötet er seinen Vater und lässt sich selbst zum Cäsaren krönen. Er verstößt Maximus vom Hof und befiehlt seinen Tod. Maximus gelingt die Flucht, und er kann sich in seine Heimat durchschlagen, wo er nach Jahren blutiger Schlachten endlich seine Frau und seinen Sohn wieder sehen will. Doch Commodus Schergen kamen ihm zuvor und töteten seine Familie. Maximus gerät in Gefangenschaft und wird als Sklave in eine Gladiatorenschule verkauft. Dort lernt er die grausame Kunst des Schwertkampfes, um schließlich als Gladiator nach Rom zurückzukehren. Stets mit einer Maske auftretend bleibt Maximus unerkannt und wird schnell zum Liebling der Massen. Allein die Aussicht auf Rache gibt ihm die Kraft, in der Arena Tag für Tag sein Leben aufs Spiel zu setzen. Der ungeschlagene Kämpfer kennt nur ein Ziel: seinem Peiniger gegenüberzutreten und den Tod seiner Familie zu rächen!

Die Extras der Neuauflage von "Gladiator"

DISC 1 HD Content - User Guides: U-Control - Die Schriftrollen des Wissens - Visionen aus Elysium: Themen Auswahl (U-Control) - Neu: Pocket Blu Feature (IPhone App) - BD Live Features SD Content - Audiokommentar mit Ridley Scott, Pietro Scalia & John Mathieson (154:53) - Audiokommentar (Extended Version) mit Ridley Scott & Russel Crowe (169:44) - Deleted Scenes optional mit Kommentar von Ridley Scott

DISC 2 HD Content - Kino-Teaser-Trailer (1:14) - Kino-Trailer (1:31) SD Content - Visionen aus Elysium: Themenportal - Ehre und Stärke: Die Welt von Gladiator: Die Entstehung der Story (34:02), Das Handwerkzeug des Krieges: Die Waffen (12:55), Die Tracht des Reiches: Kostümdesign (19:39), Die Hitze des Gefechts: Produktionstagebuch (65:52), Staub und Schatten: Die Auferstehung Proximos (24:31), Der Glanz Roms: Visuelle Effekte (20:11), Taten für die Ewigkeit: Ursache und Wirkung (19:28) - Idee & Ausführung - Productions-Design-Fibel (9:31), Production Design Galarie, Storyboard Demo - Deleted Scenes - Die Aurelianischen Archive: Making of Gladiator (24:59), Gladiator Spiele: Roman Bloodsport (49:57), Hans Zimmer: Scoring Gladiator (20:39), An Evening with Russel Crowe (29:40), Maximus Uncut: Between the Takes with Russel Crowe (7:54), My Gladiator Journal by Spencer Treat Clark (stills), VFX Explorations: Germania & Rome (23:49) - TV Spots