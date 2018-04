Multi-Snap-Pack 10 und Multi-Snap-Pack 30 ergänzen neuerdings Biloras All Season Adventure-Rucksack-Serie. Ihre Besonderheit ist der schnelle Zugriff von drei

Multi-Snap-Pack 10 und Multi-Snap-Pack 30 ergänzen neuerdings Biloras All Season Adventure-Rucksack-Serie. Ihre Besonderheit ist der schnelle Zugriff von drei Seiten auf das Foto-Equipment. Mit einem Schwung nach vorne gebracht, ist das praktische Handling vor dem Körper gewährleistet.

Spezielle Verschlüsse sichern das Foto-Equipment beim Fotografieren, ohne die Tasche mit dem Reißverschluss komplett schließen zu müssen. Beide Modelle sind mit rückenschonendem gepolsterten Tragesystem und Regencape ausgestattet und bieten die Möglichkeit, ein Stativ außen am Rucksack mitzuführen. Sie unterscheiden sich in erster Linie in der Größe und außerdem durch die unterschiedliche Anzahl von Speicherkartenfächern und Innenteilern.

Der 27 x 22 x 44 große und 1280 g schwere Multi-Snap Pack 10 soll 70 Euro, der 37 x 22 x 47 große und 1780 schwere Multi Snap-Pack 30 90 Euro kosten. www.bilora.de