Die in drei verschiedenen Größen erhältlichen Foto-Rucksäcke der "All-Season Adventure"-Serie zeichnen sich laut Anbieter Bilora durch ein rückenschonendes Tragesystem aus Schulter-, Brust- und Beckengurten, ein Regencape, eine Stativbefestigung außen am Rucksack und ein Laptop-Fach aus.Sie unterscheiden sich in Größe, Gewicht und Aufteilung von Fächern und Taschen. Die Preise liegen bei 90 Euro für den Backpack 1, 110 Euro für den Backpack 2 und 130 Euro für den Backpack 3.

www.bilora.de