Bildoptimierungskurse von White Light Consultations auf High End Messe

Wie Verbraucher, Hersteller und Händler von einer richtigen Kalibrierung von Projektoren und Displays profitieren, erklärt die Firma White Light Consultations in Schnupperkursen auf der High End Messe 2009 vom 21. bis 24. Mai in München.

Marcel Gonska von White Light Consultations zeigt im Atrium 4, Raum F110 + F114, welches Potential in High- Definition Filmmaterial steckt und welche Vorteile eine Bildkalibrierung bietet. Durch eine normgerechte Einstellung von TV-Displays wird eine deutlich bessere, klarere und realitätsgetreuere Bildwiedergabe von Kino- und Spielfilmen erreicht und so ein überzeugender Mehrwert geschaffen. Auf der High End Messe ist White Light Consultations als Unteraussteller bei Screen Professional, Mitsubishi und B&W zu finden. Die JKP-Schnupperkurse (Joe Kane Productions) finden täglich statt. Die Vorträge beinhalten unter anderem Grundlagen des menschlichen Sehens, CIE-Diagramme und Farb-Koordinaten-Systeme, geben einen Abriss der Geschichte des Fernsehens und gehen auf Testbilder und deren Aufgaben ein. Alle Themen werden angerissen und in leicht verständlicher Weise dargestellt. Vor Ort haben interessierte Händler die Möglichkeit, sich für die JKP Level 1- und JKP Level 2-Trainings im WLC-Schulungszentrum in Rösrath bei Köln anzumelden.

Aufgrund ihrer Kompetenzen kann White Light Consultations seine Kunden aus Handel und Industrie von der Produktplanung bis hin zur Endkunden-Kommunikation bezüglich Produktoptimierung, Bildkalibrierung und Schulung beraten und betreuen. White Light Consultations ist die zentraleuropäische Repräsentanz von Joe Kane Productions (JKP) mit Sitz in Los Angeles, USA.