Thematisch ausgerichtete Fotobücher sind eine eigene Gattung. Sie wollen ihre Leser gezielter informieren. So auch das neue Buch von Berthold Daum - Stadt, Land, Fluss. Es ist nicht schwer zu erraten, worum es hier geht. Aber auch in diesem Buch findet man Grundlagen, ohne deren Kenntnis digitale Fotografie nicht denkbar ist: Licht, Farbe sowie Soft- und Hardware. Diese nehmen sogar den meisten Raum ein. Der Autor behandelt ausführlich und fein strukturiert ein breites Spektrum von Fragen, angefangen mit theoretischen und technischen Hintergründen, über Vorbereitung und Auswahl der Ausrüstung bis zur Nachbearbeitung am Rechner und dem Druck. Die Naturfotografie ist beinah schon ein Randthema. Jedem Buch liegt eine DVD mit insgesamt ca. 60 min Video-Training und Software bei. Berthold Daum Stadt, Land, Fluss 396 Seiten ISBN: 978-3-8273-2773-4 € 39,95 www.addison-wesley.de