Beatles to Bowie, erschienen kürzlich im Schirmer-Mosel-Verlag, ist die Begleitpublikation zu der gleichnamigen Fotoausstellung, die am 14.10 in der National Portrait Gallery in London startet und 2010 durch Großbritannien wandern wird. In Covern und Pressebildern fängt das Buch fotografisch ein Jahrzehnt britischer Popgeschichte ein, von Cliff Richard und Beatles bis Hendrix, Rolling Stones und David Bowie. Der Pop-Musik-Spezialist Jon Savage beschreibt in dem einleitenden Text die Verwandlungen und Paradigmenwechsel, welche zwischen 1960 bis 1969 in der Londoner Pop-Szene stattfanden und zeigt deren kulturelle Wirkung über Großbritannien hinaus bzw. auf das Schaffen spätere Künstler. Und so ist dieser Band gleichzeitig ein Nachschlagewerk, das heutiger Generation die kreative Jugendkultur der Sixties näherbringt, und für ältere Jahrgänge ein Stück Erinnerung an bewegte Zeiten. Beatles to Bowie The London 60s Photographien Mit Texten von Jon Savage und Terence Pepper 208 Seiten, mehr als 300 Tafeln in Farbe und Duotone ISBN 978-3-8296-0381-2 Ladenpreis EUR 46,-, sFr 75,- www.schirmer-mosel.de