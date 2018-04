BD-Live-Features für Star-Trek-Fans

Über 5 000 Fans von Kirk, Spock, Uhura & Co. trafen sich am Wochenende auf Europas größter Star-Trek-Convention FEDCON. Exklusive Bilder und Videos können sich jetzt Besitzer der Blu-ray der ersten Staffel herunterladen sowie Trailer, Informationen und eine BD-Live-Community abrufen.

CBS Home Entertainment schickte für die BD-Live-Features erstmals Film-Teams zur FEDCON, um Behind-The-Scenes-Material, Interviews und die Stimmung der Convention einzufangen. Auch Darsteller wie Nichelle Nichols (Captain Uhura) kamen am Wochenende nach Bonn, wo tausende Fans auf ihre Stars und Gleichgesinnte warteten. Die Anhänger wurden dazu eingeladen, Bilder und Kommentare auf die neue Webseite von CBS für BD-Live (www.cbs-bdlive.com) hochzuladen.

All diese Features können über die Blu-ray der ersten Star-Trek-Staffel abgerufen werden, die seit dem 28. April erhältlich ist. Neben sämtlichen 29 Folgen in brillanter Bild- und Tonqualität können sich Interssierte das Bonus-Material mittels BD-Live auf den Bildschirm holen. Informationen zu Darstellern, der Crew und den Charakteren sowie einer Datenbank zu Außerirdischen, Schiffen und Technologien erwarten den Nutzer, wenn er die Bonus-Disk des Blu-ray-Pakets in den Player schiebt.

Das Videomaterial von der FEDCON und die Trailer sind von guter Qualität. Besonders die Anbindung an die Community überzeugt durch die interaktiven Möglichkeiten. Einziges Manko ist das etwas zähe Navigieren, das vor allem das Nachladen von Daten verursacht wird.