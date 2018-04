"Bat Man - Arkham Asylum" Kult-Spiel von 2009 kommt neu in 3D

Es war eines der am meisten gelobten Spiele des Jahres 2009 und gilt als das vielleicht beste Superhelden-Game überhaupt: die Rede ist von "Bat Man - Arkham Asylum". Angelehnt an den beiden Kino-Blockbustern "Batman Begins" und "The Dark Knight" gelang den Spieleprogrammierern von Eidos ein Action-Spektakel, welches sowohl grafisch wie auch akustisch und spielerisch vollends zu überzeugen wusste. Nun hüllen die Macher den Flattermann in ein neues Gewand - und zwar in ein Dreidimensionales.

Auch im Leben eines Superhelden läuft längst nicht immer alles glatt. Da hat die tollkühne Fledermaus ihren ärgsten Feind Joker endlich zur Strecke gebracht und müsste den Gefangenen nur noch in der Irrenanstalt Arkham Asylum abliefern. Doch der überschminkte Erzrivale war seinem Gegner gedanklich wieder mal einen Schritt voraus und stationierte in weiser Voraussicht bereits ein paar seiner Handlanger in der Nervenklinik. Und ehe Batman die Situation umreißt, wird er Opfer einer angezettelten Meuterei und er sitzt selbst als Gefangener in der Klapse fest. Ihn von dort wieder herauszubringen, ist nun die Aufgabe des Spielers. Kein leichtes Unterfangen, den Joker mobilisiert sämtliche Superschurken, um Batman den Garaus zu machen.

Das Spiel "Arkham Asylum" soll als "Game of the Year Edition" am 26. März 2010 in die Händlerregale kommen. Neben der PC-Version erscheint das Spiel noch für die XBOX 360 sowie für Sonys PlayStation 3. Zusätzlich zum 3D-Outfit bringt das Spiel noch sechs neue so genannte Challenge-Maps mit. Unter diesem Link gibt es den Test zur 2D-Version von "Batman - Arkham Asylum".