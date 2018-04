Base 2 Doppelflat: Telefonieren und mobiles Surfen ohne Limit für 25 Euro

Der Anbieter von Mobilfunktarifen Base hat am Dienstag eine neue Doppelflatrate vorgestellt. Mit der "Base 2 Doppelflat" sollen Anwender für nur 25 Euro im Monat unbegrenzt mobil im Internet surfen und telefonieren können.

Der nach eigenen Aussagen drittgrößter Mobilfunkanbieter bietet mit dem neuen Tarif "grenzenloses" Surfvergnügen und die "absolute" Gesprächsfreiheit im Festnetz- und E-Plus-Netz. Für 25 Euro im Monat gibt es eine Handy Internet Flatrate und eine Telefonflatrate. Alle Gespräche von Base zu Base sind ebenso kostenlos wie die Anrufe auf der Mailbox. Telefongespräche in andere fremde Mobilfunknetze schlagen mit 29 Cent pro Minute zu Buche, für eine Kurzmitteilung (SMS) werden 19 Cent fällig. Für einen Aufpreis von monatlich fünf Euro können Base-Kunden untereinander so viele SMS verschicken wie sie möchten. SMS-Süchtige, die in alle Netze Nachrichten verschicken möchten zahlen für die "Base SMS Allnet-Flat" einen Aufpreis von 25 Euro im Monat.

Die Mindestvertragslaufzeit für die "Base 2 Doppelflat" beträgt 24 Monate und ist ab 1. September für Neukunden in allen mobilcom-debitel-Shops erhältlich. Bitte beachten: Ab einem Datenvolumen von 250 MB bremst Base die Bandbreite für die Internetflatrate - im jeweiligen Kalendermonat steht dann nur noch GPRS-Bandbreite (max. 56 kbit/s) zur Verfügung. Wie auch bei anderen Anbietern, ist die Internet-Flatrate nicht für WLAN und Voice over IP nutzbar. Tipp: Wer online unter www.base.de abschließt zahlt nur 20 Euro anstelle von 25.