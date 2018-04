Audionet SAM G2: Nachfolger des legendären High-End-Verstärkers am Start

Am Dienstag hat der Bochumer High-End-Sezialist Audionet das Nachfolgemodell seines 1997 erschienenen SAM-Verstärkers vor gestellt: den SAM G2. Die Neuentwicklung soll den Vorgänger klanglich noch mal "hörbar" übertrumpfen.

Wirkt es nicht beruhigend, dass sich in der heutigen Zeit ein Produkt noch 13 Jahre am Markt behaupten kann? So etwas funktioniert wohl nur noch im audiophilen High-End-Bereich, etwa beim Vollverstärker SAM von Audionet. wir sprechen hier allerdings auch von einem Marktsegment, bei dem der Kunde nicht nach dem Preis fragt, sonst wird schnell klar, er hat keines! Um sich beim Händler das Coming-Out zu ersparen, lesen Sie besser bei magnus.de, dass der neue Audionet-Verstärker SAM G2 rund 4.000 Euro kostet. Dafür bekommt der Käufer ein edelstes Gerät mit einer über 10-jährigen Entwicklungszeit. Das Ergebnis daraus soll den SAM G2 gegenüber dem "Ur-SAM" in punkto Soundwiedergabe noch transparenter, räumlicher, geschmeidiger, kraftvoller, ungezwungener und natürlicher klingen lassen.

An offensichtlichen Features bietet der SAM G2 unter anderem sechs Audio-Eingänge (einer davon symetrisch), zwei schaltbare Vorstufenausgänge für Endstufen, Subwoofer oder Aufnahmegeräte, vergoldete und teflonisierte Chinchbuchsen, ein Anzeige-Display in den Farben rot oder blau sowie schwarz oder silber als Gehäusefarbe in gebürstetem Aluminium. Optional kann der Kunde seinen SAM G2 um eine Universalbedienung und ein Phonomodul für Plattenspieler mit MC- oder MM-Tonabnehmer erweitern.

Im Inneren des SAM G2 sorgt ein 700-Watt-Netzteil für stabile und geglättete Spannungsversorgungen für die klangverantwortlichen Bauteile. Die Endstufen sind außerdem konzeptionell so aufgebaut, dass klangschädliche Einflüsse von außen wie innen messtechnisch weitgehend ausgeschlossen werden sollen. An Endstufenleistung gibt der Hersteller 2 x 115 Watt an 8-Ohm-Boxen oder 2 x 210 Watt an 4-Ohm-Boxen an. Der Frequenzgang wir mit 0 - 500.000 Hz beziffert und der Signal-Rauschabstand mit 113 dB. Das Gewicht beträgt 16 Kilo. Ab April kommt der Audionet SAM G2 in den Handel.