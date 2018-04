Ashampoo hat das Burning Studio in Version 9.21 veröffentlicht. Die Software brennt Daten auf CDs, DVDs und Blu-rays. Außerdem beherrcht sie das

Ashampoo hat das Burning Studio in Version 9.21 veröffentlicht. Die Software brennt Daten auf CDs, DVDs und Blu-rays. Außerdem beherrcht sie das Zusammenstellen von Fotos zu einer Video-DVD die sich via Menü bedienen lässt. Burning Studio 9 bietet dafür eine ganze Reihe 2D- und 3D-Vorlagen für die Gestaltung dieser DVD-Menüs an. Dabei soll die Software dank eines übersichtlichen Menüsystems auch für Einsteiger leicht bedienbar sein. Das gesamte Spektrum der Brenner-Suite ist auf einen Blick zu sehen, so Ashampoo. Ashampoo Burning Studio 9 v9.21 kostet 50 Euro und lässt sich unter Windows XP, Vista und Windows 7 verwenden. Im Internet steht eine kostenlose zehn Tage nutzbare Testversion zum Download (52,6 MB) bereit.

