Mit einem einzelnen Mausklick will Ashampoo digitale Fotos zum Leuchten bringen und Farben, Helligkeit, Kontrast sowie Schärfe korrigieren. Das Besondere dabei ist der Batchmodus der gleich für die Anpassung von vielen Bildern via Stapelverarbeitung sorgt. Im ersten Arbeitsschritt wählt der Benutzer das Verzeichnis aus, in dem er seine neuen Fotos gespeichert hat. Ein Mausklick auf einen Thumbnail lädt das Motiv ins Programmfenster, in dem man die Bilder auch drehen kann. Ein Mausklick auf "Optimieren" startet die automatische Bildbearbeitung. Der Ashampoo Photo Optimizer FREE darf im privaten und im geschäftlichen Umfeld dauerhaft kostenfrei genutzt werden. Der Download ist circa 10 Megabyte groß.

www.ashampoo.de

Download:

http://download19.ashampoo.com/ash/ashampoo_photo_optimizer_free_120_5023.exe