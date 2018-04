Weitere Tatort-Highlights ab Mai auf DVD

ARD "Tatort": Die fünfte DVD-Welle kommt am 20. Mai 2010

Der Filmverleih "Walt Disney Studios Home Entertainment" kündigte am Montag zahlreiche ausgewählte Tatort-Folgen auf DVD an. Dies ist nun schon der fünfte Schwung aus dem reichen Krimi-Fundus der ARD. Als Termin nannte die zuständige Presseagentur den 20. Mai 2010. Die bereits angekündigte vierte Welle erscheint am 25. März 2010.

Auch dieses Mal sind wieder zahlreiche Tatort-Klassiker und -Highlights dabei. So steht zum Beispiel in der Folge "Eine ehrliche Haut" mit dem Berliner Kommissar-Team Ritter und Stark (Dominic Raake und Boris Aljinovic) ein aufstrebender Jung-Politiker unter Mordverdacht, in der Einzelfolge "Grenzgänger" mit Kult-Ermittler Schimanski spielt Gunther Maria Halmer ("Münchner Geschichten") einen Polizisten, dem es nach jahrelanger Undercover-Tätigkeit schwerfällt, wieder in den normalen Polizei-Alltag zurückzufinden und Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) muss das Rätsel um "Das namenlose Mädchen" lösen. Neben zehn neuen Einzelfolgen erscheint die Städte-Box Berlin sowie zwei weitere Kommissar-Boxen, dieses Mal eine Lindholm- und eine Bienzle-Box. Die Tatort-Folgen und Boxen der fünften Welle im einzelnen: Einzeltitel - Der Mann aus Zimmer 22 (1974) mit Hansjörg Felmy als Heinz Haferkamp - Salü Palu (1980) mit Jochen Senf als Max Palu - Grenzgänger (1981) mit Götz George als Schimanski und Eberhard Feik als Thanner - Seven Eleven (1990) mit Michael Janisch als Inspektor Fichtl - Brandwunden (1991) mit Sabine Postel als Inga Lürsen - Unversöhnlich (1992) mit Martin Lüttge als Bernd Flemming und Klaus J. Behrendt als Max Ballauf - Schwarzer Advent (1998) mit Udo Wachtveitl als Franz Leitmayr und Miroslav Nemec als Ivo Batic - Trübe Wasser (2001) mit Peter Sodann als Hauptkommissar Ehrlicher und Bernd-Michael Lade als Kommissar Kain - Bienzle und der süße Tod (2002) mit Dietz Werner Steck als Ernst Bienzle - Eine ehrliche Haut (2004) mit Dominic Raake als Till Ritter und Boris Aljinovic als Felix Stark Anzeige Tatort Kommissarbox "Lindholm" mit Maria Furtwängler - Atemnot (2005) - Hexentanz (2003) - Pauline (2006) - Das namenlose Mädchen (2007) Tatort Kommissarbox "Bienzle" mit Dietz Werner Steck - Bienzle und das Narrenspiel (1994) - Bienzle und der Zuckerbäcker (1999) - Bienzle und der süße Tod (2002) - Bienzle und sein schwerster Fall (2007) Tatort Städtebox "Berlin" - Keine Tricks Herr Bülow (1989) mit Heinz Drache als Hauptkommissar Bülow - Berlin - beste Lage (1993) mit Günter Lamprecht als Hauptkommissar Markowitz - Eine ehrliche Haut (2004) mit Dominic Raake als Till Ritter und Boris Aljinovic als Felix Stark

