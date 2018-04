Mit dem iPhone 3G S hat Apple das nach eigenen Aussagen bisher schnellste und leistungsfähigste iPhone vorgestellt. Es soll im Schnitt doppelt so schnell wie

Mit dem iPhone 3G S hat Apple das nach eigenen Aussagen bisher schnellste und leistungsfähigste iPhone vorgestellt. Es soll im Schnitt doppelt so schnell wie das iPhone 3G sein und eine verlängerte Akkulaufzeit bieten. Apple verspricht eine "hochwertige" 3 Megapixel-Kamera mit Autofokus und Makro. Mit der neuen 'Tab to focus' Funktion berührt man einfach ein gewünschtes Objekt oder einen Bereich auf dem Display und die Kamera passt Bildschärfe und Belichtung automatisch an. Dazu kommt eine einfach zu bedienende Videoaufzeichnungsfunktion. Das neue iPhone OS 3.0 Betriebssystem bringt über 100 neue Funktionen wie 'Cut, Copy und Paste'; 'MMS'; Spotlight Suche, Querformat-Keyboard und viele mehr. iPhone 3G S unterstützt zudem 7.2 Mbps HDSPA für eine schnellere Netzwerkverbindung. Die Speicherkapazität wurde auf 16 bzw. 32 GB verdoppelt. Das iPhone 3G S soll ab dem 19. Juni in Deutschland erhältlich sein, die Preise sind noch offen. Für die USA wurden 200 (16GB) bzw. 300 (32GB) Dollar genannt. Die iPhone OS 3.0 Software wird am 17. Juni kostenlos für alle iPhone Nutzer als Software Update über iTunes 8.2 oder neuer erhältlich sein.

www.apple.com/iphone