"Apollo 13" - Houston, wir haben eine Blu-ray

"Apollo 13": authentisches Weltraum-Drama ab Mai 2010 auf Blu-ray

Der Filmvertrieb Universal bringt das Weltraumdrama um die drei Astronauten Jim Lovell, Fred Haise und Jack Swigert ab 27. Mai 2010 auf Blu-ray-Disc in den Handel. Neben einem Sternenhimmel in schönster Full-HD-Auflösung und einem Raketentriebwerks-Sound in bester 5.1-DTS-Surround-Qualität darf sich der Filmfreund bei "Apollo 13" auf zahlreiche Extras freuen.

© Archiv "Apollo 13" auf Blu-ray

Über 205.000 Meilen von der Erde entfernt kämpfen die Astronauten Jim Lovell (Tom Hanks, "Illuminati", "Der Krieg des Charlie Wilson", "The Davinci Code - Skrileg"), Fred Haise (Bill Paxton, "Thunderbirds", "Spy Kids 2", "Vertical Limit") und Jack Swigert (Kevin Bacon, "Frost/Nixon", "Hollow Man", "Mystic River")in einer funktionsuntüchtigen Raumkapsel verzweifelt um ihr Leben. Unterdessen nehmen in der Bodenkontrollstation der Astronaut Ken Mattingly und Flugkommandant Gene Kranz (Ed Harris, "Das Vermächtnis des geheimen Buches", "Cleaner", "The Truman Show") das Rennen gegen die Zeit auf, um die Astronauten zurück zur Erde zu bringen. Das Bonusmaterial von "Apollo 13" auf Blu-ray Viele Extras hält die Blu-ray-Version von Apollo 13 bereit, allerdings nicht in HD sondern lediglich in Standard-Qualität. Im Einzelnen sind dies: - Filmkommentar von Regisseur Ron Howard - Filmkommentar von Jim und Marilyn Lovell - Der verlorene Mond: Der Triumph von Apollo 13 - Die Eroberung des Weltraums: Der Mond und darüber hinaus - Glückszahl 13: Die Geschichte der Astronauten - iPhone App: Pocket Blu Anzeige