Angebot bei Pearl: VisorTech Nachtsicht-Überwachungskamera unter 100 Euro

Wer genau wissen will, wer oder was sich unter Tags und vor allem im Dunkel der Nacht um das Haus herumtreibt und Böses im Schilde führt, für den ist eventuell das neue Pearl-Angebot vom Mittwoch das Richtige: und zwar die Nachtsicht-Überwachungskamera von VisorTech mit Endlos-Aufzeichnung auf SD-Karte für rund 100 Euro.

Die VisorTech-Überwachungskamera verfügt laut Pearl über eine hochsensitive Bewegungserkennung und startet die Aufnahme automatisch, sobald sich vor der Kamera etwas tut. Dies soll sowohl bei Tag wie auch bei Nacht funktionieren. Alternativ dazu lässt sich die Kamera auch mittels einer beigepackten Fernbedienung von Hand steuern. Die Video-Sequenzen oder Standbilder speichert die Überwachungskamera demnach automatisch mit einem Zeit- und Datumstempel auf einer eingelegten SD-Karte. Angeschlossen an einen Fernseher oder Monitor soll auch eine Live-Überwachung möglich sein. Einstellungen kann der Beobachter mit Hilfe des Bildschirm-Menüs und der Steuer-Einheit anpassen. Unter anderem lässt sich etwa der Sichtbereich der Kamera oder die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung anpassen.

Für die mit Farb-CCD-Sensor ausgestattete Überwachungskamera verspricht Pearl dank 30 HiPower-LEDs selbst in der Nacht eine Kamera-Sichtweite von bis zu 30 Metern. Die Aufzeichnung erfolgt entweder als JPG-Standbild mit einer VGA-Auflösung von maximal 640 x 480 Bildpunkten oder als AVI-Videosequenz (mit 5 bis 30 Sekunden Länge) mit 320 x 240 Bildpunkten Auflösung. Für die Aufnahmen darf maximal eine SD-Speicherkarte mit 2 GB Kapazität verwendet werden. Für eine Live-Überwachung am Monitor oder Fernseher werden sowohl PAL als auch NTSC unterstützt. Pearl attestiert der Überwachungskamera absolute Wetterfestigkeit und Staubdichte. Neben der bereits genannten Fernbedienung liegt noch ein Multikabel (Video, Strom, Steuerung) von 18 Metern Länge mit im Paket sowie ein 230V-Netzteil und eine deutsche Gebrauchsanleitung. Der empfohlene Herstellerpreis lautet nach Angaben von Pearl rund 170 Euro, der IT- und Gadget-Versender will dafür genau 99,90 Euro berappen. Den Artikel finden Sie hier!