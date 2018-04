Analysten erwarten Blu-ray-Player Boom

Der deutsche Markt für hochauflösende DVD-Spieler soll laut einer aktuellen Analyse dieses Jahr voraussichtlich um 113 Prozent wachsen.

Die Gesamtumsätze würden damit auf ein Volumen von rund 93 Millionen Euro steigen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse des Hightech-Verbands BITKOM aufgrund aktueller Prognosen des internationalen Marktforschungsinstituts EITO.

Noch stärker als der Umsatz wird in diesem Jahr die Zahl der verkauften Geräte steigen. Nach der EITO-Prognose werden 2009 rund 400.000 Blu-ray-Player in Deutschland verkauft. Das entspricht einem Anstieg von 190 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2010 wird sich der Absatz voraussichtlich verdoppeln. Hinzu kommen rund eine Million Blu-ray-Laufwerke pro Jahr, die in Spielkonsolen und Computer eingebaut werden. Die Verbraucher profitieren beim Kauf der Geräte von stark gesunkenen Preisen. So sind einfache Blu-ray-Player inzwischen schon ab 150 Euro im Handel zu haben. Neben Blu-ray gewinnen Download- und so genannte Streaming-Angebote eine immer stärkere Bedeutung im digitalen Film- und Musikmarkt.

Der europäische Markt für DVD-Spieler mit hochauflösender Bildqualität wird im Jahr 2009 voraussichtlich um 125 Prozent auf ein Volumen von rund 519 Millionen Euro zulegen. Der größte Einzelmarkt in der EU noch vor Deutschland ist Großbritannien. Dort wächst der Umsatz mit Blu-ray-Playern im laufenden Jahr um 141 Prozent auf 171 Millionen Euro.

Das European Information Technology Observatory (EITO) liefert aktuelle Marktdaten zu den weltweiten Märkten der Informationstechnologie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik. Gemanagt wird EITO von der Bitkom Research GmbH. Das EITO arbeitet mit den Marktforschungsinstituten PAC, IDATE und GfK zusammen.