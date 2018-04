Welchen Suchmaschinen Onliner ihre Fragen anvertrauen

Analyse: Die 'Top 10'-Suchmaschinen der Welt

Sie kennen unsere Interessen und bemühen sich die Antworten auf unsere intimsten Fragen zu finden. Die Rede von Suchmaschinen. In einer am Donnerstag vorgestellten Analyse haben Marktforscher jetzt herausgefunden, welchen Findemaschinen Onliner weltweit am meisten vertrauen.

© Archiv Suchmaschinen Aufmacher

Laut dem High-Tech-Lobbyverband Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) ist Google weiterhin weltweit und in Deutschland Marktführer. Von April 2008 bis März 2009 beantwortete Google vier von fünf Suchanfragen in Deutschland (80 Prozent). Den zweiten Platz belegteeBay mit 5,8 Prozent, den dritten Platz die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck mit 3,1 Prozent. Der weltweite Marktanteil von Google lag im gleichen Zeitraum bei 62 Prozent. Es folgten Yahoo mit 10,1 Prozent und die chinesische Suchmaschine Baidu mit 8,2 Prozent. "Im Internet herrscht ein extrem hoher Wettbewerbsdruck. Die Konkurrenz ist immer nur einen Klick entfernt", beschreibt Lobbyisten-Präsident Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer den Kampf um Marktanteile im Suchmaschinengeschäft. Wer speziell in einem Themenfeld auf die Suche geht, ist gut bei so genannten vertikalen Suchmaschinen aufgehoben, riet BITKOM im Zusammenhang mit den gemeldeten Zahlen. Vertikale Suchmaschinen würden sich zwar nur auf ein begrenztes Themenfeld konzentrieren, dort aber "in der Regel" sehr gute Ergebnisse abliefern. In dem Zusammenhang empfahlen die Lobbyisten für für eine wissenschaftliche Informationsrecherche die Suchmaschine Vascoda.de oder für das geschäftliche Web die Suchmaschine Infometrics.de. Diese aktuellen Zahlen hat das Marktforschungsunternehmen Comscore für den Hightech-Verband BITKOM ermittelt. Anzeige