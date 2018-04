Amazon.de: Erste 3D-Equipments von Samsung vorbestellbar

Wie der Online-Versandhändler Amazon.de am Montag verlautbarte, will er ab Ende März oder spätestens Anfang April die ersten Flachbild-Fernseher, Blu-ray-Player und Heimkino-Anlagen mit 3D-Technik ausliefern. Den Anfang der 3D-Geräteflut macht Samsung, weitere Hersteller sollen jedoch baldmöglichst folgen.

Tatsächlich sind die ersten Filme und TV-Beiträge mit 3D-Bildtechnik bereits in Vorbereitung, unter anderem will der Fußball-Weltverband FIFA bei der im Juni 2010 startenden Weltmeisterschaft in Südafrika ausgewählte Top-Spiele des Turniers in 3D aufzeichnen. Für Geräte-Hersteller wie Händler wird dieses sportliche Großereignis verbunden mit einer neuen technischen Innovation das Geschäft des Jahres. Gegen den zu erwartenden Kundenansturm will der ehemalige Büchershop bestens gerüstet sein und nimmt schon jetzt Vorbestellungen für 3D-Modelle entgegen. Derzeit im Portfolio sind von Samsung zwei 3D TV-Modelle der Serie C750, ein 3D Blu-ray Player, ein 3D-Heimkinosystem, 3D-Brillen für Erwachsene und Kinder sowie ein Bundle aus 3D-Brille und 3D-Film "Monsters vs. Aliens".

Folgende Geräte von Samsung sind bei Amazon.de vorbestellbar: - Samsung LE 40 C 750 101 cm (40 Zoll) LCD Fernseher (3D Technologie, Full HD, 200Hz, DVB T / DVB C Tuner, Internet@TV) - Samsung LE 46 C 750 116 cm (46 Zoll) LCD Fernseher (3D Technologie, Full HD, 200Hz, DVB T / DVB C Tuner, Internet@TV) - Samsung BD-C 6900 3D-Blu-Ray Player (HDMI, Upscaler 1080p, DivX) - Samsung HT-C 6930 W 7.1 3D-Blu-Ray Heimkinosystem (3D, Full-HD, DivX, 1330 Watt) - Samsung SSG-P2100T 3D Set (3D Brille und 3D Film: Monsters vs. Aliens) - Samsung SSG-2200KR 3D Premium Brille für Kinder (aufladbar) - Samsung SSG-2200 AR 3D Premium Brille für Erwachsene (aufladbar) - Samsung SSG-2100 AB 3D Brille für Erwachsene und Kinder (Batterie) Weitere Informationen zu verfügbaren 3D-Gerätschaften verspricht Amazon unter www.amazon.de/3D. Zum Zeitpunkt der News-Erstellung war dieser Link allerdings noch tot.