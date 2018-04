Amazon-Angebote der Woche: LCD-TV, Digicam und HiFi-Anlage

Bunt gemischt präsentieren sich diese Woche die Elektronik-Angebote von Amazon. Neben dem fast schon üblichen LCD-Fernseher gibt es diese Woche auch eine HiFi-Kompaktanlage und eine digitale Kompaktkamera zu Spezialpreisen. Die Attraktivität der Angebote reicht dabei von "okay" bis "toll".

Am interessantesten dürfte für die Meisten der FullHD-LCD-Fernseher "LE40B541" von Samsung sein. Optisch sticht er schon mal durch sein komplett in Weiß gehaltenes Äußeres hervor. Technisch ist er zum schwarzen B540 identisch und gehört zu den günstigen Reihen in Samsungs TV-Palette. Das äußert sich etwa in der fehlenden 100-Hz-Unterstützung oder den "nur" drei HDMI-Anschlüssen. Tuner-technisch ist er mit integrierten DVB-C- und DVB-C-Empfängern aber bestens gerüstet. Der Preis schließlich ist top: Mit glatt 600 Euro inklusive Versand distanziert Amazon selbst das ansonsten günstigste Internet-Angebot um über 30 Euro.

Ebenefalls von Samsung stammt die Kompaktkamera "WB500". Als Besonderheit hat die 10-Megapixel-Knipse vor allem die Kombination aus 24-mm-Weitwinkel und optischem 10-fach Zoom vorzuweisen. Damit sollte sie im Alltag jeder Situation gewachsen sein. Auseinander gehen die Meinungen auf den einschlägigen Bewertungsseiten hingegen über die eigentliche Bildqualität. Zudem ist der Amazon-Preis von knapp 160 Euro zwar gut, aber nicht konkurrenzlos günstig. Die laut Amazon 54 Prozent Preisvorteil sind zudem reine Phantasie: Die 350 Euro unverbindliche Preisempfehlung muss man nirgendwo auch nur annähernd hinblättern.

Eher selten unter den Amazon-Angeboten sind HiFi-Anlagen zu finden. Nicht nur von daher ist die Mini-Anlage "Yamaha Piano Craft Micro 330" sehr interessant. Sie verbindet klassische HiFi-Tugenden wie Top-Verarbeitung, vornehme Optik und sinnviolle Ausstattung mit modernen Features wie USB-Anschluss, Weckfunktion und iPod-Dock. Zudem ist der Amazon-Preis von gut 220 Euro inklusive Versand spitze: Woanders sind mindestens gut 250 Euro hinzublättern.