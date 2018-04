Altec Lansing: Design-Lautsprecher-Set für Expressionisten

Der Lautsprecher-Spezialist Altec Lansing hat am Donnerstag ein neues Modell seiner Design-Lautsprecher-Reihe vorgestellt. Das 2.1-Lautsprecher-Set "Expressionist Plus" passt mit ausgefallenem Design in modern eingerichtete Büros oder Wohnzimmer.

Das Set bestehend aus zwei Satelliten-Lautsprecher und 135mm-Subwoofer soll trotz seiner geringen Größe "eindrucksvollen und fetten" Sound liefern. Die Gesamtleistung gibt der Hersteller mit 33 Watt an. Aufgrund der kompakten Bauweise soll der "Expressionist Plus" auch auf kleineren Schreibtischen Platz finden. Lautsprecher, Gehäuse und Elektronik sollen aufeinander abgestimmt sein. Die Satelliten sind laut Altec Lansing einfach auszurichten, so dass der Klang sich an die Umgebung anpassen kann.

Funktionen wie Lautstärke, Power und diverse Klangeinstellungen lassen sich direkt am Lautsprecher bzw. am Subwoofer justieren. Eine magnetische Abschirmung soll störenden Interferenzen entgegenwirken. Zum Anschluss verschiedener Audioquellen wie MP3-Player, CD- oder DVD-Player stehen zwei AUX-Eingänge zur Verfügung.

Das Altec Lansing Set "Expressionist Plus" ist ab sofort für knapp 100 Euro erhältlich.