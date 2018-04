Ein preislich interessantes Set schnürt Manfrotto aus dem M-Y Stativ 732CY, dem Kugelkopf 484RC2 und einem erstmals von Manfrotto entwickelten Rucksack

Ein preislich interessantes Set schnürt Manfrotto aus dem M-Y Stativ 732CY, dem Kugelkopf 484RC2 und einem erstmals von Manfrotto entwickelten Rucksack zusammen. Das Set zielt besonders auf Outdoor-Fotografen, die neben der Fotoausrüstung auch ein leichtes Carbonstativ im Rucksack mitnehmen wollen. Zudem passt ein 17 Zoll Laptop und andere persönliche Gegenstände in die Rückentragetasche. Das Manfrotto M-Y 732CY ist allerdings eher für Benutzer von leichten DSLRs und Bridgekameras und weniger für schweres Equipment geeignet. Das Stativ wiegt 950 g und lässt sich auf 42,5 cm Länge zusammenpacken. Die Arbeitshöhe liegt bei 134,5 cm. Der Kugelkopf 484RC2 kommt inklusive Schnellwechselplatte. Der Preis des "All in Carbon-Kits liegt bei 270 Euro, damit gibt es verglichen mit dem Kauf der Einzelteile den Rucksack nahezu gratis dazu. www.manfrotto.de