Aldi-Süd: Winzige 1,8-Zoll-Festplatte mit 120 GB ab Donnerstag

Passend zu allen Notebooks, Netbooks sowie dem am Donnerstag neuaufgelegtem Aldi-Mini-Notebook Medion Akoya E1312 platziert Aldi-Süd noch eine externe Festplatte im 1,8-Zoll-Format unter der Typenbezeichnung E82800 (MD 90121) in den Schaukasten. Details zur externen Festplatte finden Sie hier.

Passend zu allen Notebooks, Netbooks sowie dem am Donnerstag neuaufgelegtem Aldi-Mini-Notebook Medion Akoya E1312 platziert Aldi-Süd noch eine externe Festplatte im 1,8-Zoll-Format von Tevion unter der Typenbezeichnung E82800 (MD 90121) in den Filialen.

Anzeige

Auf den ersten Blick erscheinen 120 GByte für 90 Euro ganz schön happig, für das Geld bekommt man mittlerweile auch schon eine 500-GByte-Festplatte. Allerdings hausieren diese dann in einem 2,5-Zoll Gehäuse, während die Aldi-Platte eben nur 1,8-Zoll misst. Ob einem die kompakten Maße (63,7 x 91,2 x 14,2 mm) der recht üppige Aufpreis wert ist, liegt daran, ob man diese Festplatte eventuell auch schnell mal in einer Hosen- oder Hemd-Tasche mitnehmen will. Mit einer Platte im 1,8-Zoll-Format funktioniert das noch wunderbar, während 2,5-Zoll-Drives in der Hose doch einen recht holprigen Schritt verursachen. Und für eine 1,8-Zoll-Platte mit 120 GByte wiederum ist das Aldi-Angebot durchaus günstig.

Extra schnelle Datendurchsatzraten erreichen diese Laufwerke allerdings nicht, ihre 2,5-Zoll-Kollegen schneiden da in der Regel besser ab. Dafür sind die Daten bei einem Sturz der Platte weniger gefährdet, weil allein das geringere Gewicht der 1,8-Zöller von nur 86 g weniger Schwerkraft und somit weniger Aufprall erzeugt. Außerdem kommen 1,8-Zoll-Festplatten immer und an jedem Notebook mit einer USB-Leitung als Stromversorgung aus, was bei den größeren Laufwerken ja stets einem Roulettespiel gleicht. Des Weiteren gibt Medion noch eine Cache-Größe von 8 MB an, was sich beim Auslesen großer Dateien positiv auswirkt. Für die in ein schwarzes Hochglanz-Gehäuse verpackte 1,8-Zoll-Festplatte gibt Aldi drei Jahre Garantie.

Netbook Medion Akoya E1312 ab Donnerstag

Am Donnerstag legt der Lebensmittel-Discounter Aldi-Süd das Netbook Medion Akoya E1312 (hier geht es zum Artikel [int:article,107830/]) abermals auf die Paletten. Diesem Gerät wie auch allen anderen Netbooks haftet zumeist ein Makel an: Vor allem Film-, Foto- und Musik-Freunde knappern schnell am recht begrenzten Festplattenplatz der rund 160 GByte fassenden Festplatte. Dies liegt daran, dass durch die Netbook-Windows-Lizenz von Microsoft die Netbook-Hersteller keine größeren Platten verbauen dürfen. Da aber gerade Netbooks von ihrer Mobilität profitieren, sind große Ausweichspeicher im 2,5- oder gar 3,5-Zoll-Format eher hinderlich. Die 1,8-Zoll-Platte von Tevion sollte mit jeder Hosentasche kompatibel sein.