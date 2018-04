Aldi: Spitzen-Navi zum Schnäppchenpreis - Medion GoPal E4435

Nicht neu, aber bewährt und günstig ist das Angebot des Navigationssystems Medion GoPal E4435 ab Donnerstag, dem 14. Mai bei Aldi Nord. Zum Einsteigerpreis von 159 Euro bekommt der Kunde hier ein Navigationsgerät der gehobenen Mittelklasse. Lesen Sie auf magnus.de alle Details zum Edelpfadfinder von Aldi.

Bereits im Herbst letzten Jahres hatte Aldi den Routenfinder Medion GoPal E4435 für knapp 200 Euro im Angebot, was damals als fast sensationell galt. Mittlerweile zog die Konkurrenz ein Stück weit nach, dennoch ist die Aldi-Offerte immer noch Top. Allein die Display-Größe von 4,3 Zoll ist in dieser Preisklasse bislang alles andere als üblich. An weiteren Features listet Aldi beim GoPal E4435 den Staumelder TMC, Sprachsteuerung, Bluetooth-Freisprechfunktion sowie ein üppiges Kartenmaterial von 43 Ländern aus West- und Ost-Europa inklusive einer grenzübergreifenden Navigation auf. Die Karten sind im Übrigen größtenteils auf einem zwei GB großen Speicher im Navi vorinstalliert.

An zusätzlichen Navigationshilfen bietet das Medion GoPal E4435 einen Geschwindigkeits-Ratgeber mit Warnfunktion, Text-to-Speech für präzise Fahranweisungen, Routenplaner mit Berücksichtigung der Routenart (schnellste, kürzeste, ökonomischste Strecke), erweiterte Fahrspuranzeige sowie den obligatorischen Tag- und Nacht-Modus. Während der Fahrpausen spielt das GoPal E4435 MP3-Musik, zeigt Bilder an und lädt zu Spielen wie Sudoku ein.

Unsere Kollegen von Connect unterzogen das Medion GoPal E4435 bereits im September 2008 einem Härtetest und bestätigtem dem Gerät eine sichere Zielführung und einfache Bedienbarkeit. Den gesamten Test finden Sie hier unter Testbericht Medion GoPal E4435 EU. Wie üblich gibt Aldi Nord auf den Medion-Navigator 36 Monate Garantie.