Aldi Nord: LCD-Fernseher mit DVD, USB und DVB-T für 159 Euro

Ab 29. März 2010 offeriert der Lebensmittel-Discounter Aldi Nord einen LCD-Fernseher mit integriertem DVD-Player und 40 cm Bildschirm-Diagonale (15,6 Zoll) für 159 Euro. Hinzu kommen zahlreiche weitere Ausstattungs-Extras.

So verfügt das Medion-Gerät neben dem DVD-Player auch noch über einen USB-Port zur direkten Wiedergabe von MP3-Musik und JPG-Bildern. Frisch geschossene Bilder lassen sich ebenfalls mit Hilfe des eingebauten Speicherkarten-Lesers begutachten - vorausgesetzt, sie liegen im SD- oder MMC-Format vor. Das eingesetzte DVD-Laufwerk zeigt sich überaus spielfreudig und gibt neben normalen Kauf-Filmen auch die Scheiben-Formate Audio CD, CD-R/RW, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW wieder. Des Weiteren verarbeitet es Multimedia-Dateien und ist kompatibel zu JPEG, MP3, und DivX.

Den TV-Signalempfang übernimmt je nach häuslicher Anschlussmöglichkeit ein Hyperband Kabeltuner oder ein DVB-T-Tuner samt automatischen Sendersuchlauf und der elektronischen Programminformation EPG. Externe Zuspieler finden entweder über einen freien HDMI-Port den gewünschten Zugang zum Gerät, oder herkömmlich analog via Scart, Component in, Composite Video sowie über eine D-Sub-VGA-Buchse zum Anschluss eines PCs oder Notebooks. Hinzu kommen diverse Audio-Schnittstellen, unter anderem Digital Audio out über S/P-DIF.

Das 40-cm-Panel weist eine HD-ready-Auflösung von 1.366 x 768 Bildpunkten auf. Laut der angegebenen technischen Spezifikationen von Medion liegt das Kontrastverhältnis bei 500:1, die Helligkeit beträgt 250 CD/m2 und die Reaktionszeit wird mit 8 ms notiert. Ein Rauschfilter soll beim Fernsehen für eine weitere Bildverbesserung sorgen. Die integrierten Stereo-Lautsprecher tönen mit einer Musikleistung von 2 x 3 Watt. Zur Bedienung des Gerätes liegt eine Medion-typische 5-in-1-Fernbedienung mit dabei.

Als Maße gibt Aldi Nord 384 x 300 x 120 mm mit Standfuß bei einem Gewicht von 3,9 Kilo an, ohne Standfuß betragen die Dimensionen 384 x 270 x 65 mm und 3,7 Kilo. Die Garantiezeit beträgt wie bei Aldi üblich 36 Monate.

Eine Aussage hinsichtlich Verarbeitung, Bild- und Tonqualität des Medion-Gerätes lässt sich ohne einen ausführlichen Test nicht treffen. Lassen Sie sich vor einem eventuellen Kauf von Aldi ausdrücklich ein Rückgaberecht zusichern, wenn das TV-Gerät ihre Erwartungen nicht erfüllen sollten.