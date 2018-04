Aldi: Neuer LCD-Fernseher mit 56 cm von Tevion ab 2. Juli

Ab nächsten Donnerstag bieten zumindest die Süd-Filialen von Aldi wieder einen kompakten 22-Zoll-Fernseher an. Für das LCD-Gerät muss der Kunde 229 Euro berappen.

Für die knapp 230 Euro bekommt man einen LCD-Flachbildschirm mit 16:9-Display samt einer Auflösung von 1.366 x 768 Pixel. Damit entspricht das Panel den Anforderungen von HD Ready (1080i, 720p, 576p, 480p), wonach HD-Material wie etwa von Blu-ray angezeigt wird, wenn auch nicht in der vollen Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln. Bei einer Bildschirmdiagonale von 22 Zoll spielt dies aber kaum eine sichtbare Rolle. Und für den bald näher rückenden Einzug von HDTV ins öffentlich-rechtliche Fernsehen von ARD und ZDF reicht die gebotene Auflösung des neuen Aldi-Gerätes aus.

An Ausstattung führt Aldi-Süd unter anderem einen Analog- und Digital-Tuner (DVB-T) inklusive DVB-T-Stabantenne an sowie integrierte Stereo-Lautsprecher, die einen virtuellen Surround-Soundeffekt erzeugen sollen. Außerdem lassen sich individuelle Bildeinstellungen abspeichern oder die Menüführung auf mehrere Sprachen abstimmen. Als Anschlüsse stehen dem Zuseher je einmal Scart, S-Video und YUV sowie insgesamt zwei HDMI-Ports zur Verfügung. Außerdem lässt sich der Ton noch aus einer 3,5-mm-Klinkenbuchse über Kopfhörer entnehmen. Die Garantiezeit gibt Aldi mit 3 Jahren an.

Der Preis von 229 Euro erscheint verglichen mit der namhaften Konkurrenz als sehr günstig und liegt teils 50 bis 100 Euro darunter. Verbindliche Aussagen über die Qualität lassen sich allerdings keine machen, zumal Aldi bislang alle Angaben über Kontrast, Helligkeit und Panelgeschwindigkeit schuldig bleibt. Lassen Sie sich beim Kauf also auf jeden Fall ein Umtauschrecht von Ihrer Aldi-Filiale zusichern.