Neue In-Ear-Hörer von AKG

AKG stellt mit K 370 und K 390NC zwei neue In-Ear-Hörer der Spitzenklasse vor

© Archiv AKG K 390NC

AKG hat am Donnerstag zwei neue In-Ear-Hörer vorgestellt. Die Modelle "K 370" und "K 390NC" runden die Palette des österreichischen Kopfhörerspezialisten nach oben hin ab. Beide Geräte sollen dabei mehr können als nur Musik wiederzugeben. So sind sie etwa mit einem Mikrofon ausgestattet, womit sie sich als Freisprechsets für Nutzer hochwertiger Handys eignen. Die integrierte Kabelfernbedienung fungiert im Zusammenspiel mit einem iPhone auch als Start/Stopp-Taste. Das teurere Modell "K 390NC" beherrscht zudem Noise Cancelling, also das Herausfiltern von Umgebungsgeräuschen. Beide Hörer werden mit hochwertigen Tragebehältern ausgeliefert, der im Falle des "K 390NC" sogar aus Echtleder besteht. Anzeige Beide Modelle sind ab sofort erhältlich. Der "K 370" kostet rund 100 Euro, für den "K 390NC" werden etwa 130 Euro fällig.

© Archiv