Aiptek zeigt mobilen DVD-Player mit integriertem Beamer - unter 200 Euro

Der Unterhaltungselektronik-Spezialist Aiptek hat am Donnerstag einen neuen portablen Projektor mit integriertem DVD-Player vorgestellt.

Der Projektor des portablen Kinos soll Videos mit einer Diagonalen von 8 bis 50 Zoll (127 Zentimeter) an die Wand werfen können. Die Auflösung soll laut Hersteller nur 640 x 240 Pixel, bei einem Seitenverhältnis von 4:3 erreichen. Aufgrund der geringen Auflösung sollte man die Projektionsdiagonale eher im unteren Bereich belassen, um eine hohe Bildqualität zu erreichen. Zur weiteren Ausstattung des D10s gehören eingebaute Stereolautsprecher und ein Mikrofon, das zusammen mit der Karaoke-Funktion für ordentlich Stimmung im Kinderzimmer sorgen soll. Mit dem MobileCinema D10 richtet sich der Hersteller in erster Linie an Heimkinofans mit nicht allzu großen Ansprüchen.

Wer einen hochklassigen Beamer sucht, der Videos mit High-Definition-ähnlicher Qualität an die Wand zaubert, der ist hier sicherlich falsch beraten. Das "MobileCinema D10" ist eher für den Urlaub, fürs Kinderzimmer oder als Party-Gag gedacht. Wer den DVD-Player-Beamer transportieren möchte, muss etwa 1.180 Gramm mit sich herumschleppen. Die Abmessungen des Gerätes betragen 222 x 150 x 192 Millimeter. Dank LED-Technik soll die Lebensdauer des Projektors bei etwa 10.000 Betriebsstunden liegen. Das Mini-Kino soll laut Hersteller ab sofort zu einem Preis von 180 Euro im Handel erhältlich sein.