Aiptek zeigt Full-HD-Camcorder für 229 Euro - AHD Z700 Extreme

Der Camcorderhersteller Aiptek hat am Dienstag einen neuen Camcorder mit Full-High-Definition-Auflösung vorgestellt.

Der Aiptek AHD Z700 Extreme soll laut Hersteller Videos in hoher Qualität (720p) mit einer Bildwiederholungsrate von 60 Einzelbildern in der Sekunde aufzeichnen können. Somit soll er ideal geeignet sein für schnelle Sport- und Action-Aufnahmen, schnelle Bewegungen sind laut Aiptek ohne Schlieren oder Verzögerungen aufzunehmen. Schutz vor Verwacklungen will ein elektronischer Bildstabilisator bieten. Als weitere Besonderheit in dieser Preisklasse bietet der Camcorder einen externen Mikrofonanschluss. Neben der Videofunktion besitzt der AHD Z700 einen Foto-Modus, bei dem die maximale Auflösung laut Hersteller bei bis zu zwölf Megapixel liegen soll. Die "Multishot"-Funktion soll "hochwertige Bildserien mit bis zu zehn Einzelaufnahmen pro Sekunde und einer Auflösung von 1280 x 720 Bildpunkten ermöglichen. Ein interner Speicher mit einer Kapazität von 40 Megabyte kann zum Sichern von Bildern oder Videos genutzt werden - über Flash-Speicherkarten vom Typ Secure Digital (SD) lässt sich dieser um bis 32 Gigabyte erweitern.

Die Bildkodierung soll laut Hersteller im effizienten H.264-Format erfolgen, so will der Camcorder Aufnahmen von bis zu 15 Minuten pro Gigabyte realisieren können. Eine 32 Gigabyte große Karte soll somit für 8 Stunden Aufnahmen in HD-Qualität. Im Lieferumfang des Camcorders befindet sich eine Fernbedienung, ein HDMI-Kabel und ein AV-Kabel, ein Akku, ein Netzteil und eine Tasche, sowie eine Software zum Überspielen der aufgenommenen Videos auf die Internet-Plattform YouTube. Die Abmessungen des 188 Gramm schweren Gerätes betragen 120 x 84 x 48 Millimeter.

Der Aiptek AHD Z700 Extreme ist ab sofort zum empfohlenen Herstellerpreis von 229 Euro im Handel erhältlich.