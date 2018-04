Aiptek PocketDV AHD H5: Günstiger Full-HD-Camcorder angekündigt

Der Hersteller von Unterhaltungsgeräten Aiptek hat am Mittwoch einen neuen Full-High-Definition Camcorder angekündigt. Mit dem Aiptek PocketDV AHD H5 bringt das Unternehmen eine Multifunktionslösung aus Camcorder, Digitalkamera und Diktiergerät auf den Markt.

Der Hersteller von Unterhaltungsgeräten Aiptek hat am Mittwoch einen neuen Full-High-Definition Camcorder angekündigt. Mit dem Aiptek PocketDV AHD H5 Extreme bringt das Unternehmen eine Multifunktionslösung aus Camcorder, Digitalkamera und Diktiergerät.

Die Aiptek Kamera soll laut Hersteller mit einer progressiven Auflösung von 1920 mal 1080 arbeiten, unterstützt von einem 5-fach optischen Zoom mit Autofokus. Zur Kontrolle der Aufnahmen besitzt die AHD H5 einen 3-Zoll-großen LCD-Monitor im 16:9-Format. Das Display lässt sich um bis zu 270 Grad drehen und erlaubt so auch Aufnahmen aus ungünstigen Positionen. Im WVGA-Videomodus soll der Camcorder bis zu 60 Einzelbilder in der Sekunde aufnehmen können. So sollen scharfe und ruckelfreie Aufnahmen möglich sein - ideal für den Sportbereich. Eine in die Kamera integrierte Software lässt den direkten Upload von aufgenommenen Videos auf das Internet-Videoportal YouTube zu.

Anzeige

Im Makromodus lassen sich Nahaufnahmen und Fotos von Objekten anfertigen, die nur einen Zentimeter von der Linse entfernt sind. Zu den weiteren Funktionen zählen eine Gesichtserkennung, ein Nachtmodus, eine LED-Lampe und eine Serienbildfunktion von bis zu zehn Bildern pro Sekunde. Der H5 Extreme besitzt einen internen Speicher von 128 Megabyte und bietet die Möglichkeit mittels SD-/SDHC- oder MMC-Speicherkarten auf bis zu 32 Gigabyte erweitert zu werden. Laut Aiptek ist die Kamera ab August zum Preis von 199 Euro erhältlich.