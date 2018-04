Sagem hat sich für digitale Bilderrahmen und Photoscanner den Markennamen AgfaPhoto gesichert. Bei digitalen Bilderrahmen will man nun mit Eco-Technik

Sagem hat sich für digitale Bilderrahmen und Photoscanner den Markennamen AgfaPhoto gesichert. Bei digitalen Bilderrahmen will man nun mit Eco-Technik überzeugen. Das Modell AF5077MS hat einen Helligkeitssensor und kann automatisch eine Netzabschaltung durchführen. Damit will man den Stromverbrauch minimieren. Auf der IFA präsentiert AgfaPhoto zudem den A6-Foto-Scanner AS1110. Er soll Bilder und Dokumente in wenigen Sekunden einlesen und legt diese auf Speicherkarte ab. Dazu ist ein Speicherkartenleser integriert der SD, MMC, MemoryStick, xD und CompactFlash unterstützt. Sowohl der Bilderrahmen AF5077MS als auch der A6-Foto-Scanner AS1110 werden 80 Euro kosten. www.sagem-online.com