Ab September liefert Plawa unter dem Markennamen AgfaPhoto drei neue Kompaktkameras mit den Namen Optima 1, Optima 102 und Optima 100 an die deutschen Händler

Ab September liefert Plawa unter dem Markennamen AgfaPhoto drei neue Kompaktkameras mit den Namen Optima 1, Optima 102 und Optima 100 an die deutschen Händler aus. Mit Funktionen wie Gesichts-, Lächel-, Blinzelerkennung und mehreren Szenen-Modi sollen die neuen Optima-Modelle den Fotografen unter die Arme greifen. Im Beauty-Shot Mode retuschieren die Kameras Hautunreinheiten oder Flecken und legen einen Farbton über die fotografierten Gesichter. Audio-Kommentare lassen sich mit der Sprachmemo-Funktion während der Foto-Aufnahme aufnehmen. Die AgfaPhoto Optima 1 liefert Fotos mit einer Auflösung von 12 Megapixeln. Sie ist mit einem 5x-Zoom-Objektiv mit einer Brennweite von 28 bis 140 mm (Kleinbild) und einem 2,7-Zoll-Display ausgestattet. Modell Optima 1 wird in der Farbe Titan ausgeliefert und soll rund 180 Euro kosten. Auch die Optima 102 fotografiert mit 12-Megapixeln, hat aber ein 3-Zoll großes Display. Den Zoomfaktor der 102er gibt AgfaPhoto mit dreifach an. In den Farben Titan, Rot, Rose, Silber und Schwarz ist die Optima 102 für rund 150 Euro erhältlich. Als Einstiegskamera bringt AgfaPhoto die Optima 100 auf den Markt. Sie löst Foto mit 10 Megapixeln auf und arbeitet mit einem 3fach- Zoom-Objektiv. Für die Vorschau hat die Kamera ein 2,7-Zoll-Display eingebaut. In den Farben Titan, Rot, Rose, Silber und Schwarz soll die Optima 100 für 130 Euro bei den Händlern stehen.

Anzeige

Die drei neuen AgfaPhoto Optima-Kameras werden mit einem Lithium-Ionen Akku, passender Ladestation, Kurzanleitung, USB- und AV-Kabel, Trageriemen und einer CD mit Grafiksoftware ab September ausgeliefert.

Download: Tabelle

www.plawa.de