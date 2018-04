Acer P5-Serie: Neue günstige 16:9-Displays für Spieler und Multimedia-Fans

Vor allem für preisbewusste Gamer und HD-Enthusiasten könnte die neue Monitor-Flotte P5 von Acer interessant werden. Die Modelle P205Hbd (20 Zoll), P225HQbd (21,5 Zoll) und P235Hbd (23 Zoll) sollen ab Juli 2009 im Fachhandel stehen.

Wie Acer am Mittwoch der Presse mitteilte, adressiert der Hardware-Hersteller mit der neuen P5-Display-Serie "alle Gamer und Multimedia-User, die eine qualitativ hochwertige Darstellung von High-Definition-Inhalten benötigen." Preislich liegen die drei Modelle bei 139 Euro (20 Zoll, Acer P205Hbd) beziehungsweise 189 Euro (21,5 Zoll, Acer P225HQbd) und 199 Euro (23 Zoll, Acer P235Hbd). An gemeinsamen technischen Daten der P5-Serie gibt Acer eine erzielte Helligkeit von 300 cd/m² sowie eine Reaktionszeit von 5 ms an. Alle Geräte verfügen über je eine VGA- und eine DVI-Buchse - letztere mit HDCP-Entschlüsselung zur Wiedergabe von Blu-ray-Disks. Zusätzlich betont Acer noch die beleuchteten One-Touch-Steuertasten sowie die Neigbarkeit des Panels. Demnach scheint eine echte Höhenverstellung der Displays nicht möglich zu sein. Als Garantiezeit gibt Acer 2 Jahre inklusive einer Bring-in-Garantie an. Zu den drei Bildschirmen im Einzelnen:

Acer P205Hbd

Das 20 Zoll große Widescreen-LCD bietet laut Acer eine maximale Auflösung von 1.600 x 900 Bildpunkten sowie einen Kontrast von 20.000:1. Zusätzlich sollen Acer-eigene Technologien wie "CrystalBrite" und "Adaptive Contrast Management" die Farbabstufungen und Detaildarstellungen optimieren, was vor allem Filmfans zu Gute kommen soll.

Acer P225HQbd

Das 21,5 Zoll große Widescreen-Display verfügt laut Hersteller über eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln und einem Kontrastverhältnis von 50.000:1. Der Acer Bildschirm arbeitet ebenfalls mit den Acer-eigenen Technologien "CrystalBrite" und "Adaptive Contrast Management". Zudem ermöglicht das 21,5 Zoll-LCD preisbewussten Kunden den günstigen Einstieg in die Full HD-Welt.

Acer P235Hbd

Für grade mal 10 Euro Aufpreis im Vergleich zum Acer P225HQbd mit 21,5 Zoll bekommt der Kunde für 199 Euro den 23-Zoller Acer P235Hbd. Das 23 Zoll große Widescreen-Display zeigt eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln und einen Kontrast von 50.000:1. Auch der P235Hbd verfügt über die Acer-eigene Technologien "CrystalBrite" und "Adaptive Contrast Management", wodurch eine lebensechte Bildwiedergabe möglich sein soll.