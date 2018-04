Acer neoTouch P300: neues Internet-Smartphone mit QWERTZ-Tastatur

Der IT-Konzern Acer hat am Mittwoch mit dem neoTouch P300 ein neues Smartphone für Dauersurfer und Kommunikationsbegeisterte angekündigt. Das Handy mit kompletter QWERTZ-Tastatur soll ab April für 300 Euro in den Handel kommen.

Blickkontakt und Tuchfüllung nimmt der Anwender beim neoTouch P300 über ein 3,2 Zoll großes Touchscreen mit WQVGA-Auflösung (240 x 400 Bildpunkte) auf. Als Betriebssystem erwartet ihn dann Windows Mobile in der Version 6.5.3. Mobil ins Internet gelangt man entweder über WLAN nach den Standards 802.11 b und g oder via UMTS. Des Weiteren verfügt Acers neues Smartphone über Bluetooth, GPS-Navigation, 3,2 Megapixel Kamera und Micro-SD-Steckplatz. Das Gewicht gibt Acer mit 130 Gramm an, der Akku soll für 3 Stunden Gesprächszeit ausreichen, den Standby-Betrieb hält er 400 Stunden aufrecht.

Als Zielgruppe definiert Acer vor allem Freunde von sozialen Netzwerken. Entsprechend einfach sollen über die Acer-Funktion "Connected Contacts" die Accounts von Freunden aus Facebook, Flickr oder Blogger zu den Kontaktdetails hinzugefügt werden können. Sobald auf den hinterlegten Seiten Updates veröffentlicht werden, informiert das Acer neoTouch P300 in Echtzeit über vorgenommene Aktualisierungen. Darüber hinaus besitzt es ein üppiges Kommunikationspaket. Dank Microsoft Exchange lassen sich demnach E-Mails vom Firmenserver abrufen. Über Windows Live Messenger, SMS oder Telefon bleibt der Anwender jederzeit mit Freunden und der Familie in Kontakt. Zusätzlich ist das Acer neoTouch P300 mit einer speziellen YouTube-Anwendung ausgestattet, das auch unterwegs ein schnelles Streaming von Videos in HD-Qualität ermöglichen will.