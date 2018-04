Acer Aspire 5738PG: 15,6-Zoll-Notebook mit Touchscreen-Funktionalität

Neben den immer beliebter werdenden All-In-One-PCs erhält das Touchscreen nun auch in Notebooks Einzug. Der Computer-Hersteller Acer läutete am Dienstag mit seinem 15,6-Zoll-Notebook Aspire 5738PG seine Ära einer neuen Notebook-Generation ein.

Das Acer Aspire 5738PG ist eines der ersten Notebooks, welches die Touchscreen-Funktionen des Betriebssystems Microsoft Windows 7 unterstützt. Dank der integrierten MultiTouch-Funktionalität erfasst das LCD zwei Berührungspunkte gleichzeitig. So kann der Anwender direkt mit den Fingern Objekte verändern, Bilder verschieben oder Texte schreiben, was einen wesentlich einfacheren und intuitiveren Umgang mit dem Computer erlauben soll. Zwischen verschiedenen Programmen wechseln, Bilder drehen oder vergrößern, Objekte auswählen, durch Dateien blättern, Anwendungen starten und durch Menüs navigieren - all das verspricht der Hersteller mit einer simplen Berührung des Fingers.

Das neue Acer Aspire 5738PG will zudem mit einem eleganten Äußeren überzeugen. Eine spezielle Oberflächenstruktur der Handballenauflage soll einen angenehmen Kontrast zu dem dunkelblau schimmernden Cover bilden. Das Multi-Gesture Touchpad mit Scrollstick und Pitch-Zoom ermöglicht laut Acer eine einfache Navigation sowie komfortables Zoomen. Um versehentliche Cursor-Bewegungen zu vermeiden, kann das Touchpad gesperrt werden.

Auch bei Betrachtung der internen Komponenten verspricht das Acer Aspire 5738PG echte Allrounder-Qualitäten. Den Rechenaufwand übernimmt ein Intel Core 2 Duo T6600 mit 2,2 GHz und 2 MB Cache, ihm zur Seite stehen 4 GB DDR3-Arbeitsspeicher und eine spieltaugliche ATI Mobility Radeon HD4570 mit 512 MB autarken Video-Speicher. Festplatte und optisches Laufwerk wird je nach Preispunkt verbaut, der Kunde kann aber zum Beispiel auch ein Blu-ray-Laufwerk auswählen. Das Acer-Notebook kommt ab November zu einem Preis ab 800 Euro in den Handel