Accept Audio SSC: neuer Gerätefuß "Liftpoint 3.5" für High-End-Audio-Komponenten

Wie der High-End-Spezialist Accept Audio SSC am Dienstag ankündigte, stellt das Unternehmen zum Start der diesjährigen Highend-Messe vom 6. bis 9. Mai in München einen höhenverstellbaren Gerätefuß aus Vollaluminium vor. An der Unterseite des Fußes setzt SSC auf eine hauseigene Gewebetechnik.

© Archiv Accept Audio SSC - Gerätefuß "Liftpoint 3.5"

Der SSC Liftpoint 3.5 bietet eine Gesamthöhe von 35 mm und ist stufenlos höhenverstellbar. Der Spielraum der Höhenverstellung soll ca. 10 mm betragen und damit in der Lage sein, bei unebenen Böden für eine ausgeglichene waagrechte Position zu sorgen. Besonders geeignet soll der Liftpoint für den Einsatz unter Subwoofern, Standlautsprechern oder Verstärkern im Bodenbetrieb sein. Mit den mitgelieferten Gewinde-Adaptern M6 und M8 lassen sich die Geräte direkt mit einem SSC Liftpoint-Fuß verschrauben, bei Bedarf kann man sie aber auch einfach darauf abstellen. Die Massivbauweise dieses Gerätefußes will auch den hochwertigsten Audio-Komponenten gerecht und so in Verbindung mit der SSC String-Technik für mehr Ruhe und Ausgewogenheit im Klangbild sorgen. Die Tragfähigkeit eines Standfußes liegt bei 15 Kilo, die Höhe je nach Einstellung zwischen 35 und 45 Millimeter und der Durchmesser bei 51 Millimeter. Der Stückpreis je Einzelfuss beläuft sich bei 50 Euro. Dabei soll es dem Anwender selbst überlassen sein, ob er seine Gerätschaften auf drei oder vier Füße stützt. Anzeige