Wie Twentieth Century Fox Home Entertainment am Donnerstag ankündigte, will der Filmverleih die zwei Blockbuster "Road to Perdition" und "Der Mann in der eisernen Maske" ab 14. Mai 2010 erstmalig auf Blu-ray-Disc auf den Markt bringen. Es war selten einfacher, mit zwei Scheiben so viele Weltstars im heimischen Wohnzimmer zu versammeln. magnus.de weiß bereits die Details zu den Blu-rays.

"Road to Perdition"

Dürfen Killer eine Moral haben? Diese Frage will der Mafia-Thriller "Road to Perdition" beantworten: Im Amerika der 30er Jahre sind Tom Hanks, Paul Newman, Bond-Darsteller Daniel Craig und Jude Law in einem unheilvollen Geflecht aus Ehre, Mordlust und Verantwortung miteinander verstrickt. Tom Hanks spielt einen Killer mit Moral in Sam Mendes' "düsterem Meisterwerk". Für die eindrucksvollen Bilder gab es sogar einen Oscar. Die Blu-ray-Disc von "Road to Perdition" weist neben dem Film noch zahlreiche Extras auf. Das Bonusmaterial im Detail: - Audiokommentar - Einleitung von Sam Mendes - Das Leben eines Cineasten: Die Kunst und der Einfluss von Conrad Hall - Die Bibliothek: Recherche zu "Road to Perdition" - Entfallene Szenen - Making-of

"Der Mann in der eisernen Maske"

Leonardo DiCaprio, Gerard Depardieu, John Malkovich und Jeremy Irons sind die Hauptdarsteller in der spannenden Story um Macht, Liebe und Verrat am Hofe König Louis' XIV. Der strahlende Sonnenkönig tyrannisiert sein Land. Seine höchsten Ritter, die Musketiere Athos, Porthos und Aramis planen seinen Sturz. Sie wissen um das finstere Geheimnis des Herrschers: Sein Zwillingsbruder vegetiert in einem fernen Verlies, das Gesicht hinter einer eisernen Maske verborgen. Gelingt den Musketieren der heimliche Tausch des Königszwillings? Verrat droht aus den eigenen Reihen... Ein Blick hinter die üppigen Kulissen des actionreichen Historiendramas ergänzt den Kinohit, der auf Blu-ray ansonsten ein sehr übersichtliches Bonusmaterial bereit hält: - Blick hinter die Kulissen - Kinotrailer