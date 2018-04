Die Traditionsmarke Rollei feiert in diesem Jahr 90-jähriges Jubiläum. Einen kurzen Rückblick auf die bewegte Geschichte der Marke und Firma gibt aus diesem

Die Traditionsmarke Rollei feiert in diesem Jahr 90-jähriges Jubiläum. Einen kurzen Rückblick auf die bewegte Geschichte der Marke und Firma gibt aus diesem Anlass RCP-Technik. Diese GmbH erwarb 2007 die europaweiten Markenrechte und vertreibt heute asiatische Kompaktkameras und Zubehör unter dem Markenamen "Rollei". Sie hat aber mit der klassischen Braunschweiger Firma ansonsten nichts zu tun. Echte Rollei-Enthusiasten sehen die Verwendung der Marke für die aktuell angebotenen Kameras zumindest mit gemischten Gefühlen.

Doch das Konzept von RCP-Geschäftsführer Thomas Güttler scheint aufzugehen: "Trotz der Wirtschaftskrise wurden bis zum Ende 2009 in Deutschland über 500.000 Digitalkameras und über 200.000 digitale Bilderrahmen der Marke Rollei verkauft. Das entspricht einem Marktanteil von ca. 9 % im Digitalkamerabereich und ca. 10 % im Bereich der digitalen Bilderrahmen in Deutschland. Unser Ziel für dieses Jahr ist, in Deutschland und Europa insgesamt 1 Million Digitalkameras zu verkaufen".

90 Jahre Rollei-Geschichte aus RCP-Sicht sind zu sehen unter www.90jahre-rollei.com/de