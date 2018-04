Vom 6. November 2008 bis 28. Dezember laufen dieses Jahr zum 40. Mal die "Hamburger Fototage" im Hamburg-Haus Eimsbüttel. Zum Programm gehören Fotoausstellung, mehrere Digital- und Foto-Workshops, ein großer Fotoflohmarkt am 22. November von 10-15 Uhr und das DVF-Leinwandfestival am 7. Dezember. Auf der Internet-Seite der Hamburger Fototage finden sich nicht nur detaillierte Informationen, sondern auch ein unabhängig von der Veranstaltung laufender, kostenloser Online-Fotoflohmarkt . Veranstaltungsort: Hamburg-Haus Eimsbüttel, Doormannsweg 12, 20259 Hamburg, Mo.-Sa. 10 - 22 Uhr, So. 14 - 22 Uhr. Eröffnung: 6.11., 18:30 Uhr http://hamburger-fototage.de

